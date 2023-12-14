Хосеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» уже ближайшим летом. Контракт испанского тренера рассчитан до середины 2025 года, но в нём прописана возможность расторжения после каждого из сезонов. Поговаривают, что после Евро-2024 Гвардиола может принять сборную Англии.

Как сообщает TodoFichajes, заменить Гвардиолу у руля «Манчестер Сити» может Мичел, который сейчас прекрасно показывает себя в «Жироне». На выходных команда обыграла на выезде «Барселону», и сейчас она располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.

Источник отмечает, что проблем с приглашением Мичела у «Манчестер Сити» не будет – всё зависит от решения Гвардиолы по будущему.