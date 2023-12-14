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Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» раскритиковала Антони

14 Декабря 2023 • 00:03 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк расстроен происходящим с бразильским нападающим Антони. Тот приходил в клуб с большими надеждами, продемонстрировав красивый футбол в составе «Аякса», но из-за проблем в личной жизни оказался в последнее время не у дел. Йорк считает его отношение к делу неподобающим.

- За него заплатили 85 миллионов фунтов, за такие деньги он должен восхищать и вести людей за собой. Но, честно говоря, Антони на такое не тянет. На адаптацию не спишешь, она затянулась, давно пора бегать на правой бровке и в каждом матче либо забивать, либо делать передачи. Этого ждут от игрока за 85 миллионов фунтов, а не разговоров «подходит ли он нам», это стыд, - цитирует слова Йорка derbyderbyderby.it.


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