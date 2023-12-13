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​«Манчестер Юнайтед» может сменить тренера – в списке 4 кандидата

13 Декабря 2023 • 23:43 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность смены главного тренера. Давление на Эрика тен Хага усилилось после того, как команда заняла четвёртое место в группе Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Relevo, в список кандидатов для «Манчестер Юнайтед» входят Зинедин Зидан, Грэм Поттер, Роберто де Дзерби и Хулен Лопетеги.

Прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайшую игру команда Эрика тен Хага проведёт 17 декабря – в гостях у «Ливерпуля». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан Хулен Лопетеги Эрик тен Хаг Роберто де Дзерби Грэм Поттер ещё теги
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