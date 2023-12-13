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Ибрагимович: Обнаружил у «Манчестер Юнайтед» мелочный и замкнутый менталитет

13 Декабря 2023 • 23:17 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович высказался о менталитете «красных дьяволов».

«Все думают, что «Манчестер Юнайтед» – это топ-клуб, один из самых богатых и сильных в мире. Со стороны и мне показалось, что это именно так. Однако когда я оказался там, я обнаружил мелочный и замкнутый менталитет», – рассказал экс-футболист в своей автобиографии.

Напомним, что швед выступал в составе «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год, выиграв Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги. В 53 матчах нападающий забил 29 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
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