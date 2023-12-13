Ибрагимович: Обнаружил у «Манчестер Юнайтед» мелочный и замкнутый менталитет

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович высказался о менталитете «красных дьяволов».

«Все думают, что «Манчестер Юнайтед» – это топ-клуб, один из самых богатых и сильных в мире. Со стороны и мне показалось, что это именно так. Однако когда я оказался там, я обнаружил мелочный и замкнутый менталитет», – рассказал экс-футболист в своей автобиографии.

Напомним, что швед выступал в составе «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год, выиграв Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги. В 53 матчах нападающий забил 29 голов.