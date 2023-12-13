Невероятная информация из Германии. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может возглавить дортмундскую «Боруссию». Такой информацией располагает обозреватель издания Bild Ян Оге Фьортофт.

«Дикие слухи в Германии. Тен Хаг может стать новым тренером в Дортмунде. Помните, что в своё время Заммер (советник «Боруссии») нанимал тен Хага в «Баварию». Посмотрим, что будет в новом году», - написал журналист, чьи слова приводит Sport Bible.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место. Во вторник команда проиграла «Баварии» и вылетела из Лиги чемпионов.

​Стало известно, когда тен Хага могут уволить из «Манчестер Юнайтед»