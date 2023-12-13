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Лено продлил контракт с «Фулхэмом» до 2027 года

13 Декабря 2023 • 22:13 Комментировать

Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено продлил соглашение с нынешним клубом до 2027 года, сообщает официальный сайт команды.

«Я сразу сказал, что хочу оставаться здесь ещё дольше, поэтому очень рад продлению контракта и долгосрочным планам клуба. Я чувствую, что у меня впереди ещё много хороших лет, и надеюсь, что смогу что-то вернуть клубу, болельщикам, команде, всем в клубе, и мы сможем добиться ещё большего успеха», - приводит слова немецкого голкипера пресс-служба клуба.

Напомним, что Лено выступает за «дачников» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне Бернд провёл все 16 матчей в рамках Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бернд Лено
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