Лено продлил контракт с «Фулхэмом» до 2027 года

Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено продлил соглашение с нынешним клубом до 2027 года, сообщает официальный сайт команды.

«Я сразу сказал, что хочу оставаться здесь ещё дольше, поэтому очень рад продлению контракта и долгосрочным планам клуба. Я чувствую, что у меня впереди ещё много хороших лет, и надеюсь, что смогу что-то вернуть клубу, болельщикам, команде, всем в клубе, и мы сможем добиться ещё большего успеха», - приводит слова немецкого голкипера пресс-служба клуба.

Напомним, что Лено выступает за «дачников» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне Бернд провёл все 16 матчей в рамках Английской премьер-лиги.