​Варан может стать свободным агентом уже ближайшим летом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан уже ближайшим летом может обрести статус свободного агента. По информации журналиста Лори Уитвелла, контракт француза с «красными дьяволами» истекает не в конце сезона 2024/2025, а на год раньше.

В нынешнем сезоне Варан поучаствовал в 13 матчах «Манчестер Юнайтед», в которых записал на свой счёт один гол. В последнее время француз потерял твёрдое место в основном составе «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 17 декабря – против «Ливерпуля».