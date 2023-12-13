​Марсьяль ведёт переговоры с клубом Ла Лиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает TodoFichajes, французский футболист ведёт переговоры с «Бетисом». Испанский клуб может подписать Марсьяля уже зимой по низкой цене, ведь действующий контракт игрока рассчитан до лета.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» продлевать контракт с 28-летним Марсьялем не собирается.

В сезоне 2023/2024 Марсьяль провёл 19 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.