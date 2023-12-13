Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в скором времени может подписать контракт с английским «Ньюкаслом».

Как утверждает Daily Express, 33-летний футболист готов к возвращению в футбол. Сообщается, что руководители «Ньюкасла» заинтересованы в приглашении де Хеа.

По сведениям источника, испанец должен пополнить состав «сорок» в январе 2024 года.

Де Хеа находится в поиске новой команды с минувшего лета. Последним клубом вратаря был «Манчестер Юнайтед», который он покинул на правах свободного агента. Стоит сказать, что де Хеа защищал цвета «красных дьяволов» на протяжении 12 лет.