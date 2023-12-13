Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» сделает Хи-Чана одним из самых высокооплачиваемых в клубе

13 Декабря 2023 • 20:23 Комментировать

Английский «Вулверхэмптон» договорился с Хваном Хи-Чаном о новом контракте. Новость об этом в соцсетях сообщает Фабрицио Романо.

«Новый контракт будет действителен до июня 2028 года с возможностью продления на следующий сезон. А ещё новое соглашение поставит его на один уровень с самыми высокооплачиваемыми игроками клуба», - пишет Романо.

Текущий контракт 27-летнего южнокорейца действует с «волками» до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он оформил девять голов и два ассиста в 17 официальных матчах.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает азиатского игрока в 18 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хван Хи-Чан
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
21:04 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа близок к возвращению в АПЛ слухи
20:23 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» сделает Хи-Чана одним из самых высокооплачиваемых в клубе
19:55 · Англия. Премьер-лига
​«Айнтрахт» не может позволить себе зарплату ван де Бека
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Яп Стам раскритиковал игрока «Манчестер Юнайтед»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Ренаном, кроме «Вест Хэма», интересуются ещё два европейских клуба слухи
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Провал в Лиге чемпионов бьёт по финансам «Манчестер Юнайтед» - подсчитаны убытки
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола, Индзаги и Спаллетти претендуют на приз лучшему тренеру ФИФА
17:12 · Англия. Премьер-лига
​У Лопетеги несколько вариантов в АПЛ
16:31 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Я очень рад, что «Ливерпуль» находится на вершине таблицы АПЛ, но впереди ещё много туров»
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Венгер интересовался Акинфеевым – Газзаев
16:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет отозвать Карвалью из аренды в «РБ Лейпциге»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Филлипс вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед», несмотря на последние слухи
15:44 · Англия. Чемпионшип
Варди летом может перебраться в Саудовскую Аравию
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» уверен, что выиграет гонку за ван де Беком
15:30 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Манчестер Юнайтед» будет мотивирован не допустить очередного поражения 0:7 от «Ливерпуля» 1
Все новости
Рекомендуем