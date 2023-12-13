«Вулверхэмптон» сделает Хи-Чана одним из самых высокооплачиваемых в клубе

Английский «Вулверхэмптон» договорился с Хваном Хи-Чаном о новом контракте. Новость об этом в соцсетях сообщает Фабрицио Романо.

«Новый контракт будет действителен до июня 2028 года с возможностью продления на следующий сезон. А ещё новое соглашение поставит его на один уровень с самыми высокооплачиваемыми игроками клуба», - пишет Романо.

Текущий контракт 27-летнего южнокорейца действует с «волками» до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он оформил девять голов и два ассиста в 17 официальных матчах.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает азиатского игрока в 18 млн евро.