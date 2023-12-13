​«Айнтрахт» не может позволить себе зарплату ван де Бека

«Айнтрахт» работает над подписанием на правах аренды полузащитника Донни ван де Бека, который сейчас представляет «Манчестер Юнайтед». Проблема заключается в том, что немецкий клуб не может позволить себе зарплату нидерландского игрока, которая составляет 6 миллионов фунтов в год. Об этом на своих страницах рассказывает Bild.

Как известно, 26-летний ван де Бек хочет сменить клубную прописку зимой, чтобы получать игровое время в новой команде. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал только в двух матчах «Манчестер Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает Донни ван де Бека в 10 миллионов евро.