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​«Айнтрахт» не может позволить себе зарплату ван де Бека

13 Декабря 2023 • 19:55 Комментировать

«Айнтрахт» работает над подписанием на правах аренды полузащитника Донни ван де Бека, который сейчас представляет «Манчестер Юнайтед». Проблема заключается в том, что немецкий клуб не может позволить себе зарплату нидерландского игрока, которая составляет 6 миллионов фунтов в год. Об этом на своих страницах рассказывает Bild.

Как известно, 26-летний ван де Бек хочет сменить клубную прописку зимой, чтобы получать игровое время в новой команде. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал только в двух матчах «Манчестер Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает Донни ван де Бека в 10 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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