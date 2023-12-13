​Яп Стам раскритиковал игрока «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался о вингере команды Антони.

«Судя по тому, что я видел от Антони, он недостаточно хорош для того уровня, который мы ожидаем видеть в «Манчестер Юнайтед». Иногда футболист может переживать трудные времена, но мы видим, что он может добиться прогресса. Когда смотришь на Антони, не видно, в чём он может прогрессировать, чтобы выйти на следующий уровень», - сказал Стам в подкасте Stick to Football.

Напомним, что во вторник «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Баварии» (0:1). Команда Эрика тен Хага финишировала на последнем места в группе Лиги чемпионов.