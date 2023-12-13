​Стало известно, когда тен Хага могут уволить из «Манчестер Юнайтед»

Давление на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага резко усилилось после того, как команда заняла последнее место в группе Лиги чемпионов и, как следствие, вылетела из еврокубков. Впрочем, нидерландский специалист в самое ближайшее время не будет уволен. Как сообщает The Independent, руководители «красных дьяволов» не будут принимать решение о смене тренера как минимум до тех пор, пока сэр Джим Рэтклифф не станет владельцем клуба, выкупив 25% акций.

Увольнение тен Хага и приглашение нового специалиста на тренерский мостик будут возможны только тогда, когда Рэтклифф закроет сделку и возьмётся за управление «Манчестер Юнайтед».