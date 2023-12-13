​Гвардиола, Индзаги и Спаллетти претендуют на приз лучшему тренеру ФИФА

На официальном сайте ФИФА была обнародована информация о финалистах премии The Best. На награду лучшему тренеру претендуют Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти.

Приз вручается по результатам за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. За это время Хосеп Гвардиола с «Манчестер Сити» выиграл требл, Симоне Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов, а Лучано Спаллетти привёл «Наполи» к первому за 33 года чемпионскому титулу в Серии А. В настоящий момент Спаллетти работает со сборной Италии.

Приз лучшему тренеру года по версии ФИФА будет вручен 15 января.