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​Гвардиола, Индзаги и Спаллетти претендуют на приз лучшему тренеру ФИФА

13 Декабря 2023 • 17:21 Комментировать

На официальном сайте ФИФА была обнародована информация о финалистах премии The Best. На награду лучшему тренеру претендуют Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти.

Приз вручается по результатам за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. За это время Хосеп Гвардиола с «Манчестер Сити» выиграл требл, Симоне Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов, а Лучано Спаллетти привёл «Наполи» к первому за 33 года чемпионскому титулу в Серии А. В настоящий момент Спаллетти работает со сборной Италии.

Приз лучшему тренеру года по версии ФИФА будет вручен 15 января.

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