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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У Лопетеги несколько вариантов в АПЛ

13 Декабря 2023 • 17:12 Комментировать

Испанского тренера Хулена Лопетеги называют возможным сменщиком Эрика тен Хага на посту рулевого «Манчестер Юнайтед». Впрочем, у этого специалиста есть и другие варианты Англии. Согласно информации The Sun, Лопетеги интересен «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест.

Стоит напомнить, что 57-летний Хулен Лопетеги находится без работы с августа. Тогда испанец внезапно покинул «Вулверхэмптон» - это случилось прямо перед началом нового сезона.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место. «Кристал Пэлас» располагается на 15-й строчке, а «Ноттингем Форест» - на 16-й.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Ноттингем Форест Хулен Лопетеги ещё теги
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