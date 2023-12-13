​У Лопетеги несколько вариантов в АПЛ

Испанского тренера Хулена Лопетеги называют возможным сменщиком Эрика тен Хага на посту рулевого «Манчестер Юнайтед». Впрочем, у этого специалиста есть и другие варианты Англии. Согласно информации The Sun, Лопетеги интересен «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест.

Стоит напомнить, что 57-летний Хулен Лопетеги находится без работы с августа. Тогда испанец внезапно покинул «Вулверхэмптон» - это случилось прямо перед началом нового сезона.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место. «Кристал Пэлас» располагается на 15-й строчке, а «Ноттингем Форест» - на 16-й.