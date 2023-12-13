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Игрок «Манчестер Юнайтед» может перейти в клуб Роналду

13 Декабря 2023 • 13:32 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан близок к уходу из английского гранда и переезду в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании французского футболиста заинтересован «Аль-Наср», за который выступают португалец Криштиану Роналду и сенегалец Садио Мане. Клуб уже начал переговоры по трансферу Рафаэля.

«Красные дьяволы» не рассчитывают на Варана и готовы расстаться с ним в зимнее трансферное окно. Манкунианцы планируют выручить с его продажи 15 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ защитник сыграл восемь матчей и забил один гол.

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