Гвардиола может сменить «Манчестер Сити» на топ-сборную

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может сменить место работы. По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах испанского специалиста заинтересована сборная Англии.

Федерация футбола страны поддерживает связь со специалистом и может пригласить его в том случае, если национальная команда не сможет добиться успеха на чемпионате Европы – 2024. Турнир состоится летом следующего года в Германии.

В настоящий момент пост наставника сборной Англии занимает Гарет Саутгейт. Гвардиола, в свою очередь, связан контрактными обязательствами с «Манчестер Сити» до лета 2025 года.

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