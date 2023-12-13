«Манчестер Юнайтед» проиграл 50% домашних матчей в этом сезоне

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал мюнхенскую «Баварию». Подопечные Эрика тен Хага потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Единственный гол забил полузащитник Кингсли Коман.

Стоит отметить, что манкунианский гранд проиграл 50% домашних матчей в сезоне-2023/2024. Команда провела на «Олд Траффорд» 14 поединков и потерпела семь поражений.

«Манчестер Юнайтед» провалился в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, набрав всего четыре балла после шести туров. Английская команда заняла последнее место в группе.

Тен Хаг назвал цель «Манчестер Юнайтед» после вылета из Лиги чемпионов