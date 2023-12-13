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​Пирс Морган: «Тен Хаг заменил лучшего нападающего в мире Хёйлундом, который не забивает»

13 Декабря 2023 • 10:44 Комментировать

Известный английский журналист Пирс Морган продолжает всячески издеваться над Эриком тен Хагом, который возглавил «Манчестер Юнайтед» еще летом 2022 года, но так и не наладил должным образом игру команды. В этот раз Морган, который давно критикует тен Хага, проехался по его решению пригласить в команду Расмуса Хёйлунна:

- Эрик тен Хаг выгнал из команды лучшего нападающего в истории клуба и заменил его Расмусом Хёйлунном, который не забил ни одного гола в двенадцати матчах АПЛ, - цитирует слова Моргана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» вскоре после появления тен Хага.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган Эрик тен Хаг Расмус Хёйлунн ещё теги
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