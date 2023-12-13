​Гвардиола берёт уроки шахматного искусства

Хосеп Гвардиола не перестает самосовершенствоваться - наставник «Манчестер Юнайтед» берет уроки шахматного искусства. Причем лучшие учатся у лучших - наставником Гвардиолы является не кто иной, как Магнус Карлсен, пятикратный чемпион мира.

Их свел вместе общий спонсор - компания Puma. Карлсену, несмотря на то, что он почти на двадцать лет моложе Гвардиолы, есть что рассказать на ему различий и общего между самым популярным видом спорта и самым древним видом спорта.

А Гвардиола - тот человек, который точно поймет его, потому что он сам превратил футбол в искусство атаки, как и в шахматах, где только атакуя и проявляя инициативу, можно добиться победы.