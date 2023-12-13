​Баслер: «Великий «Манчестер Юнайтед» - это лишь воспоминание»

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Марио Баслер, забивший в ворота «Манчестер Юнайтед» в легендарном финале Лиги чемпионов сезона 1998/1999, прокомментировал последние неудачи клуба. «Манчестер Юнайтед» не блещет в домашнем чемпионате и вылетел из Лиги чемпионов:

- Помню 1999 год, какие были игроки у клуба. Но эти времена давно канули в лету. В последние годы мы видим чехарду тренеров, мы не видим побед. В Германии никто не считается с нынешним «Манчестер Юнайтед». Ни один игрок из их состава не выходил бы на поле в стартовом составе «Баварии», - цитирует слова Баслера итальянское новостное агентство ITASportPress.