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«Арсенал» попробует арендовать Тони в январе

12 Декабря 2023 • 23:42 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
17.12 17:00

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони всё ещё может оказаться в лондонском «Арсенале».

«Канониры» давно положили глаз на 27-летнего футболиста, пропускающего первую половину сезона из-за дисквалификации, однако в последнее время слухи утихли. По данным журналиста Коннора Хамма, «Арсенал» по-прежнему намерен подписать Тони в январе, но предпочитает аренду, а не полноценный трансфер. «Челси» также не выбыл из борьбы за форварда. Ранее сообщалось, что «Брентфорд» оценивают свою звезду в 70 млн евро. 

Айвен Тони, напомним, был отстранён от футбола из-за ставок. Его дисквалификация подойдёт к концу в середине января.

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Челси Арсенал Лондон Брентфорд айвен тони трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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