«Арсенал» попробует арендовать Тони в январе

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони всё ещё может оказаться в лондонском «Арсенале».

«Канониры» давно положили глаз на 27-летнего футболиста, пропускающего первую половину сезона из-за дисквалификации, однако в последнее время слухи утихли. По данным журналиста Коннора Хамма, «Арсенал» по-прежнему намерен подписать Тони в январе, но предпочитает аренду, а не полноценный трансфер. «Челси» также не выбыл из борьбы за форварда. Ранее сообщалось, что «Брентфорд» оценивают свою звезду в 70 млн евро.

Айвен Тони, напомним, был отстранён от футбола из-за ставок. Его дисквалификация подойдёт к концу в середине января.