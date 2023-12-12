Рис Джеймс одним словом отреагировал на новую травму

Один из лидеров лондонского «Челси», защитник Рис Джеймс в своей соцсети отреагировал на новую травму.

Напомним, что повреждение выбьет Джеймса из обоймы «синих» на три месяца. Травмировался Рис в игре минувших выходных в рамках АПЛ против «Эвертона» (0:2).

«Потрясён», - кратко написал Джеймс в соцсети, прикрепив своё собственное чёрно-белое фото. К подписи он добавил эмоджи разбитого сердца.

В этом сезоне Джеймс провёл за «Челси» всего лишь восемь матчей в рамках Премьер-лиги, в которых голами и голевыми передачами не отмечался. Лондонцы идут на 12-м месте в турнирной таблице.