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Рис Джеймс одним словом отреагировал на новую травму

12 Декабря 2023 • 20:32 Комментировать

Один из лидеров лондонского «Челси», защитник Рис Джеймс в своей соцсети отреагировал на новую травму.

Напомним, что повреждение выбьет Джеймса из обоймы «синих» на три месяца. Травмировался Рис в игре минувших выходных в рамках АПЛ против «Эвертона» (0:2).

«Потрясён», - кратко написал Джеймс в соцсети, прикрепив своё собственное чёрно-белое фото. К подписи он добавил эмоджи разбитого сердца.

В этом сезоне Джеймс провёл за «Челси» всего лишь восемь матчей в рамках Премьер-лиги, в которых голами и голевыми передачами не отмечался. Лондонцы идут на 12-м месте в турнирной таблице.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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