«Нелетучий голландец», бывший форвард лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп будет запечатлён на лимитированной денежной купюре в Нидерландах номиналом в восемь евро. Изготовить купюру с Бергкампом поручило Министерство финансов Нидерландов.

Помимо портрета Денниса, на банкноте будет изображён его знаменитый удар во время гола в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира 1998 года.

Напомним, что Бергкамп в профессиональной карьере выступал всего за три клуба – родной «Аякс», миланский «Интер» и лондонский «Арсенал». Также был игроком национальной сборной Нидерландов.