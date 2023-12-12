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Экс-фовард «Арсенала» Бергкамп появится на денежной купюре в Нидерландах фото

12 Декабря 2023 • 18:49 Комментировать (1)

«Нелетучий голландец», бывший форвард лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп будет запечатлён на лимитированной денежной купюре в Нидерландах номиналом в восемь евро. Изготовить купюру с Бергкампом поручило Министерство финансов Нидерландов.

Помимо портрета Денниса, на банкноте будет изображён его знаменитый удар во время гола в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира 1998 года.

Напомним, что Бергкамп в профессиональной карьере выступал всего за три клуба – родной «Аякс», миланский «Интер» и лондонский «Арсенал». Также был игроком национальной сборной Нидерландов.

 

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Арсенал Лондон Деннис Бергкамп сборная Нидерландов ещё теги
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LMI
12 Декабря 2023 в 19:12
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