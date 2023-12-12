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Гвардиола: «Люди говорят, что для «Манчестер Сити» всё кончено, но мы хотим заставить их ошибиться»

12 Декабря 2023 • 18:41 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
16.12 18:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на неудачные результаты команды в последних матчах.

— Люди говорят, что для «Манчестер Сити» все кончено, но мы хотим заставить их ошибиться и верить, что еще не все закончилось. Мы все равно будем сражаться. Сможем ли мы? Зависит только от нас, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

В минувшем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» смог одолеть «Лутон Таун» со счетом 2:1, но ранее «горожане» не могли выиграть на протяжении четырех матчей подряд.

После 16 туров команда Гвардиолы занимает четвертое место в АПЛ, имея в активе 33 очка. Отставание от лидера составляет четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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Комментарии (2)
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ингерман
12 Декабря 2023 в 19:53
ай какие люди.. милка што ле.. А-ха-ха-ха! )))
InterSan
12 Декабря 2023 в 18:45
Интересно кто так говорит?????
Разрыв 4 балла и уже списали Сити?????
На финише - победят с отрывом в 6-7 очков.
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