Гвардиола: «Люди говорят, что для «Манчестер Сити» всё кончено, но мы хотим заставить их ошибиться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на неудачные результаты команды в последних матчах.

— Люди говорят, что для «Манчестер Сити» все кончено, но мы хотим заставить их ошибиться и верить, что еще не все закончилось. Мы все равно будем сражаться. Сможем ли мы? Зависит только от нас, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

В минувшем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» смог одолеть «Лутон Таун» со счетом 2:1, но ранее «горожане» не могли выиграть на протяжении четырех матчей подряд.

После 16 туров команда Гвардиолы занимает четвертое место в АПЛ, имея в активе 33 очка. Отставание от лидера составляет четыре балла.