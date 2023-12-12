Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поучаствовал в благотворительной рождественской акции. Как пишет телеграм-канал «Английский акцент», англичанин помог с доставкой двух тысяч рождественских посылок для бездомных Ливерпуля.

«Я получал огромную поддержку от своего города на протяжении всей жизни, поэтому моя мотивация была в том, чтобы ответить взаимностью на Рождество», - говорит футболист о своём участии в акции.

Напомним, что «Ливерпуль» Трента на данный момент является лидером АПЛ, опережая «Арсенал», что идёт на втором месте, на один балл.