Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

ФИФА назвала трёх претендентов на приз лучшего вратаря уходящего года

12 Декабря 2023 • 17:48 Комментировать

ФИФА объявила имена трёх вратарей, которые будут бороться за звание лучшего по итогам 2023 года.

На данную награду претендуют 32-летний Яссин Буну из саудовского «Аль-Хиляля», 31-летний Тибо Куртуа из мадридского «Реала» и 30-летний Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити».

Церемония награждения лучшего вратаря 2023 года состоится 15 января в столице Англии — Лондоне.

Напомним, в 2022 году лучшим вратарем был признан Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), который выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины. Стоит сказать, что Мартинес был признан лучшим на турнире, который проходил в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ФИФА Манчестер Сити Тибо Куртуа Эдерсон Мораес Яссин Буну Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
20:19 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заработает «Зенит» на продаже Ренана слухи
19:52 · Россия. Премьер-лига
Источник: Ренан перейдёт в «Вест Хэм»
19:34 · Англия. Премьер-лига
Санчо — последний нападающий «Манчестер Юнайтед», забивший гол на «Олд Траффорд» в АПЛ
18:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-фовард «Арсенала» Бергкамп появится на денежной купюре в Нидерландах 1 фото
18:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Люди говорят, что для «Манчестер Сити» всё кончено, но мы хотим заставить их ошибиться» 2
18:01 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд помог с посылками для двух тысяч бездомных Ливерпуля видео
17:48 · Англия. Премьер-лига
ФИФА назвала трёх претендентов на приз лучшего вратаря уходящего года
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл замену Силве в «Байере»
16:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Удоги официально
16:34 · Англия. Премьер-лига
Коман: «Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» получит 20% от суммы трансфера Гринвуда, если «Манчестер Юнайтед» продаст игрока в другой клуб
16:01 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс пропустил 3 месяца из-за новой травмы
14:23 · Англия. Премьер-лига
Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги
12:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола и Анчелотти - в списке претендентов на награду тренеру года
12:50 · Англия. Премьер-лига
Харгривз нашёл нападающего для «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем