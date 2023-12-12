ФИФА назвала трёх претендентов на приз лучшего вратаря уходящего года

ФИФА объявила имена трёх вратарей, которые будут бороться за звание лучшего по итогам 2023 года.

На данную награду претендуют 32-летний Яссин Буну из саудовского «Аль-Хиляля», 31-летний Тибо Куртуа из мадридского «Реала» и 30-летний Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити».

Церемония награждения лучшего вратаря 2023 года состоится 15 января в столице Англии — Лондоне.

Напомним, в 2022 году лучшим вратарем был признан Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), который выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины. Стоит сказать, что Мартинес был признан лучшим на турнире, который проходил в Катаре.