«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Удоги

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании нового контракта с левым защитником Дестини Удоги. Футболист сборной Италии поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2023 года.

По новому контракту Удоги получит прибавку к зарплате, но пока неизвестно, как именно изменился годовой оклад защитника. По прежнему контракту Дестини зарабатывал 2,7 миллионов евро в год. Итальянец занимал 23 строчку в зарплатной ведомости клуба.

Напомним, этот сезон стал первым для Удоги в составе «Тоттенхэма». «Шпоры» оформили трансфер летом 2022 года, но игрок остался в «Удинезе» на правах аренды на один сезон.