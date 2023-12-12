Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Удоги официально

12 Декабря 2023 • 16:39 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Тоттенхэм
15.12 23:00

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании нового контракта с левым защитником Дестини Удоги. Футболист сборной Италии поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2023 года.

По новому контракту Удоги получит прибавку к зарплате, но пока неизвестно, как именно изменился годовой оклад защитника. По прежнему контракту Дестини зарабатывал 2,7 миллионов евро в год. Итальянец занимал 23 строчку в зарплатной ведомости клуба.

Напомним, этот сезон стал первым для Удоги в составе «Тоттенхэма». «Шпоры» оформили трансфер летом 2022 года, но игрок остался в «Удинезе» на правах аренды на один сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Дестини Удоги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Декабря
16:39
«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Удоги
11 Декабря
12:43
«Тоттенхэм» договорился с Удоги о новом долгосрочном контракте
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
17:48 · Англия. Премьер-лига
ФИФА назвала трёх претендентов на приз лучшего вратаря уходящего года
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл замену Силве в «Байере»
16:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Удоги официально
16:34 · Англия. Премьер-лига
Коман: «Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» получит 20% от суммы трансфера Гринвуда, если «Манчестер Юнайтед» продаст игрока в другой клуб
16:01 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс пропустил 3 месяца из-за новой травмы
14:23 · Англия. Премьер-лига
Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги
12:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола и Анчелотти - в списке претендентов на награду тренеру года
12:50 · Англия. Премьер-лига
Харгривз нашёл нападающего для «Манчестер Юнайтед»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о тен Хаге: «Я сочувствую всем коллегам»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Месси, Роналду и другие: названы 11 финалистов на звание лучшего игрока года 2
11:11 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Кто из футболистов перешёл в «Манчестер Юнайтед» и стал лучше?»
10:32 · Англия. Премьер-лига
​Ширер: «Ньюкаслу» поможет родная публика»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Тимбер ещё долго не сможет помочь «Арсеналу» 2
08:58 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Манчестер Юнайтед» в миллионе миль от титулов»
Все новости
Рекомендуем