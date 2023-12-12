Коман: «Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой»

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от выездного матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в первом круге мюнхенцы обыграли манкунианцев у себя дома со счётом 4:3.

«Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой. Но то же самое касается и «Галатасарая». Этот клуб приобрёл летом многих игроков, которые раньше выступали на топ-уровне. Также стоит отметить «Копенгаген». Я был удивлён их игрой», – сказал Коман в интервью Sky Sports.

Коман в этом сезоне отметился тремя голами и тремя ассистами в немецкой Бундеслиге.