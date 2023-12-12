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Коман: «Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой»

12 Декабря 2023 • 16:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Бавария
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Через 5 ч. 10 мин.

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от выездного матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в первом круге мюнхенцы обыграли манкунианцев у себя дома со счётом 4:3.

«Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой. Но то же самое касается и «Галатасарая». Этот клуб приобрёл летом многих игроков, которые раньше выступали на топ-уровне. Также стоит отметить «Копенгаген». Я был удивлён их игрой», – сказал Коман в интервью Sky Sports.

Коман в этом сезоне отметился тремя голами и тремя ассистами в немецкой Бундеслиге.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАВАРИЯ
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