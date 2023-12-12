Гвардиола и Анчелотти - в списке претендентов на награду тренеру года

Названы имена претендентов на звание тренер года по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в социальных сетях премии.

В этом году за индивидуальную награду поборются следующие специалисты: Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Микель Артета, Симоне Индзаги, Марсель Коллер, Лионель Скалони, Лучано Спаллетти, Хави.

Церемония организована Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Вручение наград проходит в последних числах декабря в Дубае. В прошлом году лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards стал рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти.