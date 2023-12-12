Харгривз нашёл нападающего для «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «МЮ» Оуэн Харгривз посоветовал манкунианцам подписать нападающего «Борнмута» Доминика Соланке.

«Я бы взял этого игрока в «Манчестер Юнайтед». Думаю, сейчас он способен проявить себя на высоком уровне. Без разницы, будет это «МЮ» или другой клуб. Уверен, Доминик еще получит свой шансы взобраться на вершину», - передает слова Харгривза Hitc.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Соланке провел 16 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт нападающего с «Борнмутом» рассчитан до середины 2027 года.