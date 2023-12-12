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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Харгривз нашёл нападающего для «Манчестер Юнайтед»

12 Декабря 2023 • 12:50 Комментировать

Экс-футболист «МЮ» Оуэн Харгривз посоветовал манкунианцам подписать нападающего «Борнмута» Доминика Соланке.

«Я бы взял этого игрока в «Манчестер Юнайтед». Думаю, сейчас он способен проявить себя на высоком уровне. Без разницы, будет это «МЮ» или другой клуб. Уверен, Доминик еще получит свой шансы взобраться на вершину», - передает слова Харгривза Hitc.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Соланке провел 16 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт нападающего с «Борнмутом» рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Оуэн Харгривз Борнмут Доминик Соланке ещё теги
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