Тухель – о тен Хаге: «Я сочувствую всем коллегам»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель выразил сочувствие своему коллеге из «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, чья команда идёт на шестом месте в АПЛ с семью поражениями и находится на грани вылета из Лиги чемпионов на стадии группового этапа.

«Я сочувствую всем коллегам. Иногда твоя работа является сложной. Я сталкивался с подобным, когда руководил топ-клубами. Иногда твоя команда развивается не так быстро, как ты этого хотел бы. Нам нужно привнести много энергии для того, чтобы добыть результат на «Олд Траффорд». Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» хочет вернуться на желаемый уровень и обязательно это сделает», – сказал Тухель на пресс-конференции.