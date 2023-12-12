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Тухель – о тен Хаге: «Я сочувствую всем коллегам»

12 Декабря 2023 • 12:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Бавария
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Через 7 ч. 45 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель выразил сочувствие своему коллеге из «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, чья команда идёт на шестом месте в АПЛ с семью поражениями и находится на грани вылета из Лиги чемпионов на стадии группового этапа.

«Я сочувствую всем коллегам. Иногда твоя работа является сложной. Я сталкивался с подобным, когда руководил топ-клубами. Иногда твоя команда развивается не так быстро, как ты этого хотел бы. Нам нужно привнести много энергии для того, чтобы добыть результат на «Олд Траффорд». Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» хочет вернуться на желаемый уровень и обязательно это сделает», – сказал Тухель на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Тухель Эрик тен Хаг ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАВАРИЯ
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