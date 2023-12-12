Месси, Роналду и другие: названы 11 финалистов на звание лучшего игрока года

Объявлены имена финалистов голосования за награду игрок года по версии Globe Soccer Awards. Список номинантов представлен в социальных сетях премии.

За престижную индивидуальную награду поборются следующие игроки: Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин Де Брёйне, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Мохамед Салах, Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Винисиус Жуниор.

Напомним, что в прошлом году обладателем этого приза стал нападающий «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе. В голосовании за «Золотой мяч» он стал третьим в этом году.