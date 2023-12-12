Фердинанд: «Кто из футболистов перешёл в «Манчестер Юнайтед» и стал лучше?»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о регрессе игроков, выступающих сейчас за манкунианский гранд.

«Скажите, кто из футболистов перешел в «МЮ» и стал лучше? Варан и Каземиро? Точно нет. Единственный игрок, которого клуб может сейчас продать за хорошие деньги, это Бруну Фернандеш. Хёйлунн? Санчо? Нет. Я могу продолжать…» - передает слова эксперта Metro.

По итогам 16 туров Английской премьер-лиги подопечные Эрика тен Хага набрали 27 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий поединок во внутреннем чемпионате «красные дьяволы» сыграют против «Ливерпуля».