​Ширер: «Ньюкаслу» поможет родная публика»

Английский «Ньюкасл» готовится к матчу шестого, заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов, команде Эдди Хау предстоит сыграть с «Миланом». Бывший бомбардир команды Алан Ширер верит в то, что родные стены могут помочь «Ньюкаслу» справиться с итальянским оппонентом.

- Уверен, что «Ньюкасл» отыграется. Родные стены преображают игроков клуба. К тому же, в состав возвращаются двое игроков. Я уверен, что атмосфера на стадионе будет исключительно благоприятной, - цитирует слова Ширера pianetamilan.it.

Игра между «Ньюкаслом» и «Миланом» пройдет в среду, тринадцатого декабря.