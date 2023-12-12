Артета: «Тимбер ещё долго не сможет помочь «Арсеналу»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался касательно восстановления защитника команды Юррьена Тимбера, получившего в начале сезона травму крестообразных связок.

«У Юррьена все хорошо. Он трудится над своим восстановлением каждый день. Но, к сожалению, еще долго Тимбер не сможет нам помочь. Самое главное то, что Юррьен попал в правильную команду», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей.

Напомним, что Тимбер перебрался в английский топ-клуб из амстердамского «Аякса» минувшим летом. Сумма сделка составила 40 миллионов евро.