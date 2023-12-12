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Артета: «Тимбер ещё долго не сможет помочь «Арсеналу»

12 Декабря 2023 • 09:45 Комментировать (2)

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался касательно восстановления защитника команды Юррьена Тимбера, получившего в начале сезона травму крестообразных связок.

«У Юррьена все хорошо. Он трудится над своим восстановлением каждый день. Но, к сожалению, еще долго Тимбер не сможет нам помочь. Самое главное то, что Юррьен попал в правильную команду», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей.

Напомним, что Тимбер перебрался в английский топ-клуб из амстердамского «Аякса» минувшим летом. Сумма сделка составила 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Юррьен Тимбер ещё теги
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Комментарии (2)
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Zed2891
12 Декабря 2023 в 11:14
Что значит "попал в правильную команду" ? Что он имеет ввиду?
Раньше срока Тимбер не восстановится как говорили, дай бог к весне, так в чем правильность. Диаби, Уилшир да и Ван Перси не дадут соврать в плане травм и их частоты, команда действительно "правильная"
LMI
12 Декабря 2023 в 11:01
Это конечно феноменально было сломать парня в первой же игре, видя что у него проблемы
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