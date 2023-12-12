Невилл: «Манчестер Юнайтед» в миллионе миль от титулов»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер американского «Портленда» Фил Невилл высказался о неудачном выступлении «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«Я не думаю, что Эрика тен Хага уволят, хоть уровень игры команды далек от оптимального. Сейчас «Манчестер Юнайтед» в миллионе миль от уровня, который нужен для борьбы за титулы. В настоящий момент команда находится именно там, где она и должна быть со своим нынешним уровнем футбола», - передает слова Невилла Daily Mail.

Ближайший поединок манкунианцы сыграют против мюнхенской «Баварии» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч пройдет на «Олд Траффорд» 12 декабря.