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Невилл: «Манчестер Юнайтед» в миллионе миль от титулов»

12 Декабря 2023 • 08:58 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер американского «Портленда» Фил Невилл высказался о неудачном выступлении «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«Я не думаю, что Эрика тен Хага уволят, хоть уровень игры команды далек от оптимального. Сейчас «Манчестер Юнайтед» в миллионе миль от уровня, который нужен для борьбы за титулы. В настоящий момент команда находится именно там, где она и должна быть со своим нынешним уровнем футбола», - передает слова Невилла Daily Mail.

Ближайший поединок манкунианцы сыграют против мюнхенской «Баварии» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч пройдет на «Олд Траффорд» 12 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фил Невилл
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