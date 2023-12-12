Линекер: «ВАР портит футбол»

Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением об использовании системы ВАР в АПЛ.

«Почему защитникам разрешают случайно сыграть рукой, а форвардам – нет? Зачем отменяют голы? Люди, которые создают свод правил, делают это странным образом. Мне не нравится использование системы ВАР. Изначально поддерживал ее, но сейчас чувствую свою вину. Я ошибся, ВАР портит футбол», - передает слова Линекера таблоид The Sun.

В Премьер-лиге лидирует «Ливерпуль», на второй строчке находится лондонский «Арсенал», а топ-3 замыкает бирмингемская «Астон Вилла».