Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

38-летний Роналду сравнялся с Холанном по голам в 2023 году

12 Декабря 2023 • 08:22 Комментировать

В матче ¼ финала Кубка короля «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, крупно победил «Аль-Шабаб» со счетом 5:2. Один из мячей забил 38-летний португальский бомбардир.

Этот гол стал для Криштиану 50-м в текущем году. Благодаря этому Роналду догнал в списке лучших бомбардиров 2023 года норвежца Эрлинга Холанна («Манчестер Сити»).

Португальский центрфорвард перебрался в Саудовскую Аравию в начале 2023 года. Он заключил с «Аль-Насром» контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 22 поединках во всех турнирах на клубном уровне, забил 20 мячей и сделал десять голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Эрлинг Холанн Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
08:58 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Манчестер Юнайтед» в миллионе миль от титулов»
08:46 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «ВАР портит футбол»
08:22 · Англия. Премьер-лига
38-летний Роналду сравнялся с Холанном по голам в 2023 году
00:12 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о срыве переходов Кайседо и Лавии: «Я очень рад, что всё сложилось именно так»
11 Декабря
20:46 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, вернётся ли Лукаку в «Челси» зимой
19:35 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не стоит увольнять тен Хага
18:36 · Англия. Премьер-лига
Романо поделился новыми подробностями контракта Удоги и «Тоттенхэма»
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Керер готов уйти из «Вест Хэма» - у игрока есть вариант в Германии 1
18:13 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай признался, что в «Манчестер Юнайтед» были «токсичные» тренеры
17:31 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Джеррарда может предложить 10 млн евро за форварда «Манчестер Юнайтед»
17:05 · Англия. Премьер-лига
В «Лутон Тауне» были поражены, как громко «Арсенал» праздновал над клубом победу 2
16:28 · Англия. Премьер-лига
Брою не интересует вариант с турецкими клубами, албанец нравится командам из АПЛ
16:24 · Англия. Премьер-лига
Броя: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо»
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ювентус» на этой неделе встретятся для обсуждения трансфера полузащитника
16:08 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Игроки «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают тен Хага»
Все новости
Рекомендуем