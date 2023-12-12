38-летний Роналду сравнялся с Холанном по голам в 2023 году

В матче ¼ финала Кубка короля «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, крупно победил «Аль-Шабаб» со счетом 5:2. Один из мячей забил 38-летний португальский бомбардир.

Этот гол стал для Криштиану 50-м в текущем году. Благодаря этому Роналду догнал в списке лучших бомбардиров 2023 года норвежца Эрлинга Холанна («Манчестер Сити»).

Португальский центрфорвард перебрался в Саудовскую Аравию в начале 2023 года. Он заключил с «Аль-Насром» контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 22 поединках во всех турнирах на клубном уровне, забил 20 мячей и сделал десять голевых передач.