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Романо поделился новыми подробностями контракта Удоги и «Тоттенхэма»

11 Декабря 2023 • 18:36 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо поделился новыми подробностями о новом долгосрочном соглашении, которое свяжет лондонский «Тоттенхэм» и защитника Дестини Удоги.

«Новое соглашение со «шпорами» уже согласовано и подписано — как я понимаю, оно будет действовать до июня 2029 года с возможностью продления», - пишет Романо в своих соцсетях.

Текущее трудовое соглашение 21-летнего итальянского защитника с «Тоттенхэмом» действует ещё почти четыре года – до лета 2027 года. Выступает за «шпор» Дестини второй год – с августа 2022 года. Стоимость молодого игрока, по версии портала Transfermarkt, составляет 38 млн евро.

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Тоттенхэм Фабрицио Романо Дестини Удоги ещё теги
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