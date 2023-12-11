Романо поделился новыми подробностями контракта Удоги и «Тоттенхэма»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился новыми подробностями о новом долгосрочном соглашении, которое свяжет лондонский «Тоттенхэм» и защитника Дестини Удоги.

«Новое соглашение со «шпорами» уже согласовано и подписано — как я понимаю, оно будет действовать до июня 2029 года с возможностью продления», - пишет Романо в своих соцсетях.

Текущее трудовое соглашение 21-летнего итальянского защитника с «Тоттенхэмом» действует ещё почти четыре года – до лета 2027 года. Выступает за «шпор» Дестини второй год – с августа 2022 года. Стоимость молодого игрока, по версии портала Transfermarkt, составляет 38 млн евро.