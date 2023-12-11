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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Керер готов уйти из «Вест Хэма» - у игрока есть вариант в Германии

11 Декабря 2023 • 18:15 Комментировать (1)

Защитник лондонского «Вест Хэма» Тило Керер не получает игрового времени в Премьер-лиге. В последний раз 27-летний футболист выходил на поле в английском чемпионате очень давно – в середине сентября. Учитывая ситуацию, немец может пойти на смену клубной прописки уже в зимнее трансферное окно, о чём рассказывает Sky Germany.

Отмечается, что серьёзный интерес к Кереру проявляет «Айнтрахт» из Франкфурта. Действующий контракт защитника в Лондоне рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Керера в 13 миллионов евро.

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Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Тило Керер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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11 Декабря 2023 в 18:55
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