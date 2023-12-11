​Керер готов уйти из «Вест Хэма» - у игрока есть вариант в Германии

Защитник лондонского «Вест Хэма» Тило Керер не получает игрового времени в Премьер-лиге. В последний раз 27-летний футболист выходил на поле в английском чемпионате очень давно – в середине сентября. Учитывая ситуацию, немец может пойти на смену клубной прописки уже в зимнее трансферное окно, о чём рассказывает Sky Germany.

Отмечается, что серьёзный интерес к Кереру проявляет «Айнтрахт» из Франкфурта. Действующий контракт защитника в Лондоне рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Керера в 13 миллионов евро.