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​Клуб Джеррарда может предложить 10 млн евро за форварда «Манчестер Юнайтед»

11 Декабря 2023 • 17:31 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт с нападающим Антони Марсьялем. Это означает, что француз покинет клуб свободным агентом летом, если не будет продан зимой.

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, в зимнее трансферное окно предложение по 28-летнему Марсьялю может сделать «Аль-Иттифак». Саудовский клуб готов заплатить за французского нападающего 10 миллионов евро.

Отметим, что главным тренером «Аль-Иттифака» является бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард.

В сезоне 2023/2024 Марсьяль провёл 19 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

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Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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