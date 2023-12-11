​Клуб Джеррарда может предложить 10 млн евро за форварда «Манчестер Юнайтед»

В прессе появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт с нападающим Антони Марсьялем. Это означает, что француз покинет клуб свободным агентом летом, если не будет продан зимой.

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, в зимнее трансферное окно предложение по 28-летнему Марсьялю может сделать «Аль-Иттифак». Саудовский клуб готов заплатить за французского нападающего 10 миллионов евро.

Отметим, что главным тренером «Аль-Иттифака» является бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард.

В сезоне 2023/2024 Марсьяль провёл 19 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.