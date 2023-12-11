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В «Лутон Тауне» были поражены, как громко «Арсенал» праздновал над клубом победу

11 Декабря 2023 • 17:05 Комментировать
Лутон Таун
3:4
Арсенал

На минувшей неделе в результативном матче лондонский «Арсенал» увёз в Лондон победу из Лутона, где обыграл в рамках АПЛ местный «Лутон Таун» - 4:3.

Как пишет Daily Mail, в аутсайдере Премьер-лиги были сильно поражены тем, как громко лондонцы праздновали над ними победу. Её «Арсеналу», напомним, принёс гол Деклана Райса после подачи Мартина Эдегора в «добавленное время» к добавленному времени матча.

«Персонал «Лутона» был в шоке от уровня шума и эйфории в гостевой раздевалке. «Канониры» громко исполняли переделанный трек Vanilla Ice - «Rice, Rice, baby», - сообщает источник.

Напомним, что спустя несколько дней «Арсенал» на выезде проиграл «Астон Вилле» (0:1) и опустился с первого – на второе место турнирной таблицы АПЛ с 36 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Лутон Таун

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