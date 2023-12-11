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«Манчестер Сити» и «Ювентус» на этой неделе встретятся для обсуждения трансфера полузащитника

11 Декабря 2023 • 16:13 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
15.12 22:45

Руководство «Манчестер Сити» на этой неделе должно провести встречу с представителями туринского «Ювентуса» для того, чтобы обсудить потенциальный трансфер полузащитника Кэлвина Филлипса. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Ювентус» хочет арендовать Филлипса до конца сезона с последующим правом выкупа. «Манчестер Сити» хочет узнать, какой объём зарплаты футболиста собирается покрывать «старая синьора». Также стороны обсудят сумму выкупа на постоянной основе.

Сам Филлипс хочет покинуть «Манчестер Сити» в январе и отправиться в клуб, где регулярно будет выходить на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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