«Манчестер Сити» и «Ювентус» на этой неделе встретятся для обсуждения трансфера полузащитника

Руководство «Манчестер Сити» на этой неделе должно провести встречу с представителями туринского «Ювентуса» для того, чтобы обсудить потенциальный трансфер полузащитника Кэлвина Филлипса. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Ювентус» хочет арендовать Филлипса до конца сезона с последующим правом выкупа. «Манчестер Сити» хочет узнать, какой объём зарплаты футболиста собирается покрывать «старая синьора». Также стороны обсудят сумму выкупа на постоянной основе.

Сам Филлипс хочет покинуть «Манчестер Сити» в январе и отправиться в клуб, где регулярно будет выходить на поле.