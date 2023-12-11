Тен Хаг: «В первом матче с «Баварией» мы могли избежать некоторых ошибок»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команде не повезло в первом матче с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенцы обыграли манкунианцев на «Альянц Арене» со счётом 4:3.

«В первом матче с «Баварией» были моменты, когда мы играли очень хорошо. Долгое время игра была равной, но мы допустили ошибки, которых можно было избежать. Когда ты играешь против команды уровня «Баварии», ты должен находиться в лучшей форме. У «Челси» тоже есть потрясающие футболисты, но мы доминировали над ними», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Завтра «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Баварию». Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов англичанам нужно обязательно побеждать, но если «Копенгаген» и «Галатасарай» не сыграют вничью, победы будет недостаточно.