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Тен Хаг: «В первом матче с «Баварией» мы могли избежать некоторых ошибок»

11 Декабря 2023 • 16:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Бавария
1 2.60 X 3.95 2 2.40
12.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команде не повезло в первом матче с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенцы обыграли манкунианцев на «Альянц Арене» со счётом 4:3.

«В первом матче с «Баварией» были моменты, когда мы играли очень хорошо. Долгое время игра была равной, но мы допустили ошибки, которых можно было избежать. Когда ты играешь против команды уровня «Баварии», ты должен находиться в лучшей форме. У «Челси» тоже есть потрясающие футболисты, но мы доминировали над ними», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Завтра «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Баварию». Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов англичанам нужно обязательно побеждать, но если «Копенгаген» и «Галатасарай» не сыграют вничью, победы будет недостаточно.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАВАРИЯ
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