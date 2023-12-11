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Тен Хаг – о матче с «Баварией»: «Нам по силам обыграть любого соперника»

11 Декабря 2023 • 15:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бавария
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12.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил шансы своей команды на победу в матче против «Баварии» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, манкунианцам нужно обязательно побеждать и надеяться на ничью в матче между «Копенгагеном» и «Галатасараем», чтобы иметь шансы на выход в плей-офф.

«Нам по силам обыграть любого соперника. В матчах с «Челси» и «Эвертоном», а также с «Галатасараем» мы показали, что способны выступать на высоком уровне», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В последнем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл у себя дома «Борнмуту».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАВАРИЯ
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