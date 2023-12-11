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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Марсьялю

11 Декабря 2023 • 13:45 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщает DeadlineDayLive со ссылкой на свои источники.

Форвард попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» Опенда будет призван заменить француза Антони Марсьяля, которого планируют продать в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Луи принял участие в 22 поединках за команду из Лейпцига. Нападающий забил 14 мячей и сделал три ассиста. Контракт 23-летнего бельгийца с «быками» рассчитан до лета 2028 года. Его трансферный ценник – 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Антони Марсьяль луи опенда трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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