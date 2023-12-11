«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Марсьялю

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщает DeadlineDayLive со ссылкой на свои источники.

Форвард попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» Опенда будет призван заменить француза Антони Марсьяля, которого планируют продать в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Луи принял участие в 22 поединках за команду из Лейпцига. Нападающий забил 14 мячей и сделал три ассиста. Контракт 23-летнего бельгийца с «быками» рассчитан до лета 2028 года. Его трансферный ценник – 45 миллионов евро.