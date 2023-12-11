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«Манчестер Юнайтед» вынес приговор Марсьялю

11 Декабря 2023 • 13:31 Комментировать

Боссы «Манчестер Юнайтед» недовольны игрой нападающего команды Антони Марсьяля. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Дэвид Орнштейн, манкунианцы не собираются продлевать сотрудничество с футболистом.

Срок действующего трудового соглашения между Антони и «красными дьяволами» истекает летом следующего года. Клуб постарается продать Марсьяля в январе, чтобы выручить за него какие-то деньги.

Цвета английского гранда француз защищает с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 19 поединках во всех турнирах, забил два мяча и сделал один ассист. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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