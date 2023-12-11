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«Тоттенхэм» договорился с Удоги о новом долгосрочном контракте

11 Декабря 2023 • 12:43 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Тоттенхэм
15.12 23:00

Лондонский «Тоттенхэм» достиг соглашения с левым защитником Дестини Удоги по поводу нового долгосрочного контракта. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны смогли найти компромисс в переговорах.

Отметим, что Удоги по новому контракту с «Тоттенхэмом» получит повышение зарплаты. Источник сообщает, что в стане «шпор» очень довольны выступлениями итальянца в нынешнем сезоне.

Удоги стал футболистом «Тоттенхэма» ещё летом 2022 года, но остался на правах аренды в составе «Удинезе» на один сезон. В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Дестини отметился голом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Дестини Удоги

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