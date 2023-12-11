«Ньюкасл» нацелился на вратаря «Кристал Пэлас»

«Ньюкасл» проявляет интерес к вратарю «Кристал Пэлас» Сэму Джонстону. Об этом сообщает Daily Star.

Напомним, в настоящий момент основной голкипер «сорок» Ник Поуп восстанавливается после тяжёлой травмы. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также заинтересован в Уго Льорисе из «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Джонстон провёл за «Кристал Пэлас» 18 матчей, в которых пропустил 27 мячей и в пяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 10 миллионов евро.

После 16 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Свой следующий матч «сороки» проведут 16 декабря против «Фулхэма».